Bolsonaro ricoverato d'urgenza: sospetta occlusione intestinale (Di lunedì 3 gennaio 2022) ricoverato d'urgenza il presidente del Brasile Jair Bolsonaro questa mattina nell'ospedale Vila Nova Star a sud di San Paolo per sospetta occlusione intestinale dopo aver manifestato dolori addominali ...

