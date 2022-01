Belen Rodriguez, un biglietto per umiliare in pubblico Antonino. Pubblica questa roba: una gogna | Guarda (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dov'è Antonino Spilabese? Belen Rodriguez va in vacanza e, a quanto pare, del suo fidanzato (padre di Luna Marì) non c'è traccia. Cosa è accaduto? Secondo rumors, la Rodriguez partirà per una vacanza all'estero all'insegna del relax dopo aver trascorso le festività natalizie con la sua famiglia. "Andrà all'estero", raccontano i ben informati. Meta segreta, almeno per adesso. Ma c'è un grande assente: Antonino Spinalbese. I rapporti con lui si sarebbero raffreddati. Anche il settimanale Chi, diversi mesi fa, aveva parlato di una fibrillazione poi rientrata. E adesso? Tutto sembrerebbe precipitato. Belen Rodriguez condivide con i suoi followers, più di 10 milioni, l'inizio del 2022, tra relax e partenze. Gli ultimi giorni dell'anno scorso li ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dov'èSpilabese?va in vacanza e, a quanto pare, del suo fidanzato (padre di Luna Marì) non c'è traccia. Cosa è accaduto? Secondo rumors, lapartirà per una vacanza all'estero all'insegna del relax dopo aver trascorso le festività natalizie con la sua famiglia. "Andrà all'estero", raccontano i ben informati. Meta segreta, almeno per adesso. Ma c'è un grande assente:Spinalbese. I rapporti con lui si sarebbero raffreddati. Anche il settimanale Chi, diversi mesi fa, aveva parlato di una fibrillazione poi rientrata. E adesso? Tutto sembrerebbe precipitato.condivide con i suoi followers, più di 10 milioni, l'inizio del 2022, tra relax e partenze. Gli ultimi giorni dell'anno scorso li ha ...

