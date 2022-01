Beautiful anticipazioni 3 e 4 gennaio 2022, proposta di matrimonio per Zoe (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelle puntate di Beautiful che vedrete lunedì 3 e martedì 4 gennaio 2022 assisterete alla proposta che Carter farà a Zoe. Il giovane avvocato sente che lei è la donna della sua vita, ma la modella sembra ancora essere indecisa tra lui e Zende. Quest’ultimo però sembra anche molto attratto dalla sorella di lei, Paris e le cose si complicano quando il Walton decide di chiedere alla Buckingham se vuole diventare sua moglie. Lei, nonostante le mille indecisioni e presa dal momento, decide di accettare. Seguite le vicende dei Forrester e degli altri protagonisti della soap americana, anche su Mediaset Infinity, dove troverete videoclip dei momenti salienti, video anticipazioni e molto altro ancora. Diana Del Bufalo sceglie di non ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nelle puntate diche vedrete lunedì 3 e martedì 4assisterete allache Carter farà a Zoe. Il giovane avvocato sente che lei è la donna della sua vita, ma la modella sembra ancora essere indecisa tra lui e Zende. Quest’ultimo però sembra anche molto attratto dalla sorella di lei, Paris e le cose si complicano quando il Walton decide di chiedere alla Buckingham se vuole diventare sua moglie. Lei, nonostante le mille indecisioni e presa dal momento, decide di accettare. Seguite le vicende dei Forrester e degli altri protagonisti della soap americana, anche su Mediaset Infinity, dove troverete videoclip dei momenti salienti, videoe molto altro ancora. Diana Del Bufalo sceglie di non ...

