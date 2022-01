Auto, crollo a dicembre con - 27,5% di immatricolazioni. L'analisi di UNRAE (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il crollo del mercato rispetto al periodo pre - pandemia è eclatante. A seguire l'analisi di UNRAE , l'Associazione delle Case Automobilistiche estere che operano in Italia nella distribuzione e ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildel mercato rispetto al periodo pre - pandemia è eclatante. A seguire l'di, l'Associazione delle Casemobilistiche estere che operano in Italia nella distribuzione e ...

