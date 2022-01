Atp Melbourne, Gasquet è risultato positivo al Covid: Australian Open a rischio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Richard Gasquet è risultato positivo al Covid e dovrà quindi sottoporsi ad una settimana di isolamento che gli impedirà di allenarsi al meglio in vista dell’Australian Open. Il tennista francese era in tabellone al Melbourne Summer Set, ma si è dovuto ritirare lasciando il posto a Emil Ruusuvuori. All’arrivo in Australia il 28 dicembre Gasquet era risultato negativo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Richardale dovrà quindi sottoporsi ad una settimana di isolamento che gli impedirà di allenarsi al meglio in vista dell’. Il tennista francese era in tabellone alSummer Set, ma si è dovuto ritirare lasciando il posto a Emil Ruusuvuori. All’arrivo in Australia il 28 dicembreeranegativo. SportFace.

