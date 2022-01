ATP Cup 2022, le proiezioni di classifica di Jannik Sinner in vista della sfida alla Francia (Di lunedì 3 gennaio 2022) alla mezzanotte italiana di oggi a Sydney, in Australia, nell’ATP Cup 2022 di tennis, Jannik Sinner (numero 10 della classifica mondiale) affronterà il francese Arthur Rinderknech (numero 58 al mondo): in caso di vittoria l’azzurro guadagnerebbe 30 punti per il ranking ATP. L’assegnazione dei punti varia, e qui sta la particolarità e la differenza con tutti gli altri tornei ATP, in base al ranking dei tennisti in campo. Vi sono infatti differenze sostanziali a seconda sia della classifica del tennista vincitore, sia, soprattutto, in base alla posizione dell’atleta battuto. Jannik Sinner, nonostante la vittoria nel match d’esordio, non ha migliorato il proprio punteggio nel ranking ATP, dato che ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022)mezzanotte italiana di oggi a Sydney, in Australia, nell’ATP Cupdi tennis,(numero 10mondiale) affronterà il francese Arthur Rinderknech (numero 58 al mondo): in caso di vittoria l’azzurro guadagnerebbe 30 punti per il ranking ATP. L’assegnazione dei punti varia, e qui sta la particolarità e la differenza con tutti gli altri tornei ATP, in base al ranking dei tennisti in campo. Vi sono infatti differenze sostanziali a seconda siadel tennista vincitore, sia, soprattutto, in baseposizione dell’atleta battuto., nonostante la vittoria nel match d’esordio, non ha migliorato il proprio punteggio nel ranking ATP, dato che ...

