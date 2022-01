Alessandro Basciano, polemica sulle ultime dichiarazioni: ecco l’accaduto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il gieffino Alessandro Basciano si è confrontato con Gianmaria Antinolfi riguardo il legame con Sophie Codegoni e le donne della Casa: sul web è esplosa la polemica Il gieffino Alessandro Basciano è entrato da poche settimane nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha già fatto stragi di cuori. Basciano infatti è riuscito in poco tempo a conquistare il cuore di Sophie Codegoni, con la quale ha istaurato un legame speciale. Alessandro in queste ultime ore si è confrontato con Gianmaria riguardo la modella Sophie e le donne della Casa. Dopo le sue dichiarazioni è finito al centro delle polemiche, l’ex tentatore negli ultimi giorni ha scelto di fare dei passi indietro verso la Codegoni. Leggi anche –> ignazio moser domani torna in tv in ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il gieffinosi è confrontato con Gianmaria Antinolfi riguardo il legame con Sophie Codegoni e le donne della Casa: sul web è esplosa laIl gieffinoè entrato da poche settimane nella Casa del Grande Fratello Vip ed ha già fatto stragi di cuori.infatti è riuscito in poco tempo a conquistare il cuore di Sophie Codegoni, con la quale ha istaurato un legame speciale.in questeore si è confrontato con Gianmaria riguardo la modella Sophie e le donne della Casa. Dopo le sueè finito al centro delle polemiche, l’ex tentatore negli ultimi giorni ha scelto di fare dei passi indietro verso la Codegoni. Leggi anche –> ignazio moser domani torna in tv in ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - 361_magazine : - SoleileNicola : RT @ale_jess_gfvip: Il triangolo Alessandro Basciano - Sophie - Jessica in un video. Non serve dire chi è Cerioli ?? Roberto è palesemente J… - DonnaGlamour : Alessandro Basciano su Sophie: “Si deve sbilanciare un po’” - sienatorix : Autori meritiamo la verità anche su qusto cioè che basciano vuole Sole, tanto a noi la coppia con Sophie non piace… -