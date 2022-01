VIDEO Chelsea, Tuchel: “Lukaku? Non ci è piaciuto. L’insoddisfazione…” (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Chelsea e il suo tecnico Thomas Tuchel non hanno gradito le parole che Romelu Lukaku ha concesso a Sky Sport, in cui la punta ex Inter ha dato voce a una certa insoddisfazione per la sua situazione ai Blues Leggi su mediagol (Di domenica 2 gennaio 2022) Ile il suo tecnico Thomasnon hanno gradito le parole che Romeluha concesso a Sky Sport, in cui la punta ex Inter ha dato voce a una certa insoddisfazione per la sua situazione ai Blues

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Chelsea Da "spiaze" fino "a che ora arriva a Malpensa?": Lukaku non convocato, delirio social Romelu Lukaku paga a caro prezzo le dichiarazioni rilasciate nell'intervista a Sky Sport. Thomas Tuchel, stizzito per le parole del belga, ha infatti deciso secondo il sito 'The Athletic' di non ...

chelsea, tuchel: 'lukaku crea problemi di cui non abbiamo bisogno'. sono sorpreso dalle...' Romelu Lukaku paga a caro prezzo le dichiarazioni rilasciate nell'intervista a Sky Sport. Thomas Tuchel, stizzito per le parole del belga, ha infatti deciso secondo il sito 'The Athletic' di non ...

L'intervista non autorizzata a Sky Sport è costata a Romelu Lukaku l'esclusione dalla squadra in vista di Chelsea-Liverpool. La conferma arriva da David Ornstein, giornalista di The Athletic in Gran B ...Lukaku messo fuori squadra dopo l’intervista a Sky, il Chelsea e Tuchel non hanno gradito le sue risposte. Argomenti correlati: ...