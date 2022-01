Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 gennaio: la partenza di Vittorio (Di domenica 2 gennaio 2022) Ad Un posto al sole, l'anno nuovo inizierà davvero con il botto, con tanti colpi di scena e novità che destabilizzeranno le vite degli abitanti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni dal 3 al 7 gennaio rivelano che dopo Capodanno, Vittorio dovrà fare i conti con la gelosia nei confronti di Samuel e Speranza, mentre Guido dovrà farsi perdonare da Mariella. Nel frattempo, Fabrizio sarà impegnato a gestire lo scandalo del pastificio, mentre Marina cercherà di scoprire chi abbia spifferato la notizia alla stampa. La Giordano si convincerà che sia colpa di Lara e proverà a vendicarsi di lei. Dal canto suo, Vittorio si sottrarrà agli accordi con Samuel e si giocherà il tutto per tutto con Speranza. Più tardi, Bianca sarà molto triste per la partenza di Angela e i suoi ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 gennaio 2022) Ad Unal, l'anno nuovo inizierà davvero con il botto, con tanti colpi di scena e novità che destabilizzeranno le vite degli abitanti di Palazzo Palladini. Ledal 3 al 7rivelano che dopo Capodanno,dovrà fare i conti con la gelosia nei confronti di Samuel e Speranza, mentre Guido dovrà farsi perdonare da Mariella. Nel frattempo, Fabrizio sarà impegnato a gestire lo scandalo del pastificio, mentre Marina cercherà di scoprire chi abbia spifferato la notizia alla stampa. La Giordano si convincerà che sia colpa di Lara e proverà a vendicarsi di lei. Dal canto suo,si sottrarrà agli accordi con Samuel e si giocherà il tutto per tutto con Speranza. Più tardi, Bianca sarà molto triste per ladi Angela e i suoi ...

