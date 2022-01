Ultime Notizie Roma del 02-01-2022 ore 10:10 (Di domenica 2 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona domenica 2 gennaio dalla redazione da parte di Francesco Vitale oltre un milione di italiani e positiva al covid e con la pressione ospedaliera che continua a crescere che porterò domani in zona gialla anche Lazio Lombardia Piemonte Sicilia attesa dei cinque non ho fretta con l’allargamento dell’obbligo del super parte lavoratori per la scuola ipotesi da da solo per i non vaccinati con due positivi in classe l’Europa super è tanto i 100 milioni di casi di passaggio dalla scoperta del virus il saluto di Mattarella agli italiani apre la porta al Colle draghi lo ringrazia per l’invito Unità Nazionale solidarietà e patriottismo Berlusconi non commenta dopo Fratelli d’Italia lega si dichiara contrario al Bis di Mattarella sull’elezione del nuovo presidente della Repubblica ha presentato anche in incognita contagi covid i tre parlamentari ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica 2 gennaio dalla redazione da parte di Francesco Vitale oltre un milione di italiani e positiva al covid e con la pressione ospedaliera che continua a crescere che porterò domani in zona gialla anche Lazio Lombardia Piemonte Sicilia attesa dei cinque non ho fretta con l’allargamento dell’obbligo del super parte lavoratori per la scuola ipotesi da da solo per i non vaccinati con due positivi in classe l’Europa super è tanto i 100 milioni di casi di passaggio dalla scoperta del virus il saluto di Mattarella agli italiani apre la porta al Colle draghi lo ringrazia per l’invito Unità Nazionale solidarietà e patriottismo Berlusconi non commenta dopo Fratelli d’Italia lega si dichiara contrario al Bis di Mattarella sull’elezione del nuovo presidente della Repubblica ha presentato anche in incognita contagi covid i tre parlamentari ...

Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - junews24com : Juve Napoli, si pensa ad un altro rinvio? «Prossime ore forse decisive» - - Corriere : In Europa superati i 100 milioni di casi dall’inizio della pandemia -