Sudan, premier Hamdok annuncia dimissioni (Di domenica 2 gennaio 2022) Il primo ministro Sudanese Abdallah Hamdok ha annunciato le sue dimissioni. Lo scrive l'agenzia Afp. Oggi le forze di sicurezza Sudanesi hanno ucciso due persone nella capitale Khartoum, dove migliaia di manifestanti hanno sfidato i gas lacrimogeni, un pesante dispiegamento di truppe e un blackout delle telecomunicazioni per chiedere il ritorno alla democrazia dopo il colpo di Stato operato a ottobre dall'esercito. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 gennaio 2022) Il primo ministroese Abdallahhato le sue. Lo scrive l'agenzia Afp. Oggi le forze di sicurezzaesi hanno ucciso due persone nella capitale Khartoum, dove migliaia di manifestanti hanno sfidato i gas lacrimogeni, un pesante dispiegamento di truppe e un blackout delle telecomunicazioni per chiedere il ritorno alla democrazia dopo il colpo di Stato operato a ottobre dall'esercito.

