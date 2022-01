Sudan: polizia blinda Khartoum in vista di nuove proteste (Di domenica 2 gennaio 2022) Le forze di sicurezza Sudanesi hanno bloccato questa mattina i ponti che collegano Khartoum alla periferia e sono schierate in massa nella capitale in vista di una nuova manifestazione "in memoria dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Le forze di sicurezzaesi hanno bloccato questa mattina i ponti che colleganoalla periferia e sono schierate in massa nella capitale indi una nuova manifestazione "in memoria dei ...

