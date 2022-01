(Di domenica 2 gennaio 2022) LaA deve fare i conti con la quarta ondata di19, si dibatte molto sulla possibilità di spostare ildel 6 gennaio. Una prospettiva molto complicata, anche perché Gravina non vuole sentir parlare di blocchi al campionato o didi partite e lo ha detto chiaramente. In ogni caso durante il consiglio disi prenderà una decisione definitiva, anche se è molto difficile che sia uno slittamento della ventesima giornata diA.A: spostamento ventesima giornata Ecco quanto scrive Il Mattino sull’ipotesi di bloccare e rinviare ad una nuova data le partite del 6 gennaio 2022: “Tutti vivono con enorme terrore questi giorni. Ma laA non pensa affatto di imitare laBasket e di ...

Advertising

napolipiucom : Serie A: rinvio prossimo turno causa Covid, si decide in Lega #CalcioNapoli #juventusnapoli #napoli #serieA… - junews24com : Rinvio Supercoppa Italiana, oggi il consiglio di Lega: le possibili decisioni - - CalcioNews24 : Oggi il consiglio della #SerieA per decidere su eventuali rinvii di campionato e Supercoppa ?? - realwarriale2 : RT @napolista: #SerieA, alcuni club (tra cui il #Napoli) chiedono il rinvio delle prime due giornate, la Lega è inflessibile Il motivo son… - napolista : #SerieA, alcuni club (tra cui il #Napoli) chiedono il rinvio delle prime due giornate, la Lega è inflessibile Il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rinvio

... lo juventino Chiellini è solo l'ultimo (ad oggi) di una lungadi atleti costretti a fermarsi ... Juve e Inter vogliono ildella Supercoppa In programma un acceso consiglio di Lega che dovrà ......Oggi la LegaA si trova con un consiglio per capire la possibilità di rinviare le prossime due giornate Oggi giornata decisiva per capire l'eventuale futuro delle prossime due giornate di...Ultimamente, nel calcio di oggi, il concetto “la miglior difesa è l’attacco” è utilizzato da molti allenatori. Una formula che non solo porta spesso a grandi ...Il Covid-19 si è abbattuto nuovamente con vigore sulla Serie A, campionato che al momento conta più di 50 contagi soltanto tra i calciatori.