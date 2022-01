Scuola | polemiche per ipotesi Dad per non vaccinati Lega e M5s | non discriminare studenti

(Di domenica 2 gennaio 2022) l governo, in accordo con le Regioni, studia nuove norme. Sul tavolo la possibilità che con 2 contagi in una classe restino in presenza solo gli alunni che sono stati immunizzati

l governo, in accordo con le Regioni, studia nuove norme. Sul tavolo la possibilità che con 2 contagi in una classe restino in presenza solo gli alunni che sono stati immunizzati... insieme alle fiamme divampano le. E tra i residenti si fanno strada le più disparate ...plesso che si protrae ormai da anni ed è costata persino una poltrona allo stesso assessore alla...Scuola e Covid, verso nuove regole: autosorveglianza per vaccinati e in Dad solo non vaccinati? Ma montano le polemiche: "No discriminazioni per vaccino".Il protocollo sui contagi a scuola e sui tracciamenti del virus è impraticabile: l'allarme lanciato dalle Regioni trova d'accordo il ministero della Salute e il governo Draghi e per questo, tra la Bef ...