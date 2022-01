Scuola, in arrivo nuove regole su Dad e quarantena. Obiettivo: assicurare lezioni in presenza (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen – Il governo vuole far ripartire la Scuola in presenza rispettando il calendario: arrivano nuove norme su Dad e quarantena. Gli istituti sono pronti a ripartire tra il 7 e il 10 gennaio, ma in alcuni territori si slitterà a causa dei contagi. Anche per questo il governo studia, in accordo con le Regioni, regole diverse. Soprattutto alle elementari e in prima media, visto l’avvio della campagna vaccinale 5-11 anni. Misure atte a scongiurare il caos registrato prima delle vacanze natalizie, con tante, troppe classi condannate alla Dad. Scuola, nuove regole per la quarantena A ribadire la propria linea è il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, per il quale è “prioritario tutelare la didattica in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen – Il governo vuole far ripartire lainrispettando il calendario: arrivanonorme su Dad e. Gli istituti sono pronti a ripartire tra il 7 e il 10 gennaio, ma in alcuni territori si slitterà a causa dei contagi. Anche per questo il governo studia, in accordo con le Regioni,diverse. Soprattutto alle elementari e in prima media, visto l’avvio della campagna vaccinale 5-11 anni. Misure atte a scongiurare il caos registrato prima delle vacanze natalizie, con tante, troppe classi condannate alla Dad.per laA ribadire la propria linea è il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, per il quale è “prioritario tutelare la didattica in ...

