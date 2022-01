Sampdoria, emergenza centrocampo alla ripresa degli allenamenti (Di domenica 2 gennaio 2022) Comincia il 2022 della Sampdoria, chiamata a superare lo scossone in dirigenza dopo i guai di Ferrero e a mantenere il margine fin qui rassicurante sulla zona retrocessione. Ma ciò che interessa maggiormente a Roberto D’Aversa è chiaramente il campo, visto che giovedì 6 gennaio i blucerchiati sono attesi dalla delicata sfida casalinga contro il Cagliari. E alla ripresa degli allenamenti, il tecnico dei liguri deve fare i conti con i problemi a centrocampo. Ekdal, Adrien Silva e Verre hanno, infatti, svolto allenamento personalizzato in palestra a causa di alcuni guai fisici. La speranza di D’Aversa è quella di recuperare qualche elemento: contro i sardi potrebbe anche arrivare la prima convocazione per Ronaldo Vieira dopo la frattura del piede di settembre. ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Comincia il 2022 della, chiamata a superare lo scossone in dirigenza dopo i guai di Ferrero e a mantenere il margine fin qui rassicurante sulla zona retrocessione. Ma ciò che interessa maggiormente a Roberto D’Aversa è chiaramente il campo, visto che giovedì 6 gennaio i blucerchiati sono attesi ddelicata sfida casalinga contro il Cagliari. E, il tecnico dei liguri deve fare i conti con i problemi a. Ekdal, Adrien Silva e Verre hanno, infatti, svolto allenamento personalizzato in palestra a causa di alcuni guai fisici. La speranza di D’Aversa è quella di recuperare qualche elemento: contro i sardi potrebbe anche arrivare la prima convocazione per Ronaldo Vieira dopo la frattura del piede di settembre. ...

Advertising

sportface2016 : #Sampdoria, emergenza a centrocampo alla ripresa degli allenamenti - infoitsport : Napoli in emergenza: cinque out in vista della Sampdoria - SampNews24 : Napoli in emergenza: cinque out in vista della #Sampdoria -