Roma | trovato morto lo scrittore ungherese Gergely Homonnay

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo46enneè statoieri nel bagno di una associazione culturale nel quartiere San Giovanni a. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazioneSan Giovanni. Sul corpo dell'uomo non sono stati riscontrati segni di violenza. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Lodi originiviveva aed era conosciuto per il suo impegno a favore dei diritti della comunità gay in polemica con il governo del suo paese.

Qualcosa non torna sulla morte di Paolo Calissano, l'attore genovese di 54 anni trovato senza vita nella sua casa alla Balduina a Roma. La porta d'ingresso infatti era chiusa senza mandate e il suo corpo era steso sul letto. Il cellulare era sul divano, spento. Tutto era in ordine... Lo scrittore ungherese Gergely Homonnay, di 46 anni, è stato trovato morto all'interno di un'associazione culturale nel quartiere San Giovanni, a Roma. Inutili i soccorsi. Sul corpo dell'uomo non sono stati riscontrati segni di violenza.