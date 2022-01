(Di domenica 2 gennaio 2022) Il-19 continua a non dare tregua alla Serie A. In questi minuti, infatti, laha comunicato di aver riscontrato altri due casi dità all’interno della prima squadra. Ecco la nota ufficiale: “L’AScomunica che, a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi molecolari dopo la pausa delle attività della Prima Squadra, duerisultatial-19. Le autorità sanitarie competentistate immediatamente informate. Istanno bene e si trovano indomiciliare”. IL COMUNICATO SportFace.

Anche loro, come Ibrahimovic, corrono verso il sì per la partita con laDopo la sosta per le festività, la 20esima giornata di serie A (che coincide con l'Epifania), parte con lesfide da zona alta della classifica Milan -e Juventus - Napoli che rischia però di ...Roma, due calciatori positivi al Covid-19: sono vaccinati e in isolamento. Ad annunciarlo è stata la stessa società giallorossa.L’annuncio del club giallorosso La Roma annuncia tramite un comunicato ufficiale la positività al Covid-19 di due elementi del gruppo squadra. I due giocatori stanno bene e si trovano in isolamento: e ...