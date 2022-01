Orietta Berti | “Ho duettato con i Maneskin Orietta Berti | “Ho duettato con i Maneskin Fedez e Achille Lauro? Uno pensa molto al lavoro | l’altro è come fossi sua zia…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 gennaio 2022) Lo avevamo detto chiaro e tondo: a 78 anni la cantante è più giovane dei giovani. E, in una lunga intervista rilasciata a Renato Franco per il Corriere della Sera, pare confermare: “È il successo che arriva a un’età certa… ma non ho il tempo di godermelo fino in fondo,tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio tante trasmissioni tv: vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la coach a The Voice Senior, e poi sono stata all’estero, dove ho girato delle puntate fantastiche con Sandra Milo e Mara Maionchi, il programma si intitola Quelle brave ragazze e sarà su Sky a primavera”. Insomma, la cantante “non ha un buco libero in agenda” e nella chiacchierata parla anche di, i suoi ...