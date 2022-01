Napoli | addio Insigne Chiude col Toronto | pronti cinque anni di contratto

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il Canada non è mai stato così vicino, per Lorenzo. La trattativa con ilFc è giunta alle battute conclusive, nei prossimi giorni alcuni rappresentanti del club saranno in Italia per ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli addio

L'accordo entrerà in vigore dal prossimo giugno, in modo da permettere a Insigne di concludere l'esperienza colalla naturale scadenza e senza creare difficoltà a Spalletti e alla squadra. ...Il club azzurro potrebbe decidere di investire su di lui, affidandogli il ruolo di vice Opsina visto che Alex Meret potrebbe direa fine stagione. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL...Napoli e il Napoli si preparano a dire addio a Lorenzo Insigne. Nessun passo avanti del club nell'offerta di rinnovo al capitano azzurro, il Toronto è pronto a chiudere e non a caso a metà settimana p ...In settimana alcuni rappresentanti del club saranno in Italia, ingaggio netto di 8 milioni a stagione a cui si aggiungeranno i benefit. L'attaccante chiuderà la stagione a Napoli ...