MotoGP, Marc Marquez: “Non ho un buon rapporto con Valentino Rossi e non mi interessa” (Di domenica 2 gennaio 2022) Valentino Rossi e Marc Marquez, una rivalità che rimarrà tale. Il ‘Dottore’ ha salutato tutti al termine del GP di Valencia del 2021. E’ stato quello sul tracciato Ricardo Tormo l’ultimo atto di un lunga carriera durata 26 anni nel Montomondiale, in cui tanti si sono divertiti. Valentino, al di là dei titoli mondiali, ha avuto il merito di portare il grande pubblico nel Circus delle due-ruote con il suo modo di correre e di intendere le gare. Non è un caso che il pilota di Tavullia sia riuscito a imporre il proprio brand al di fuori degli aspetti meramente agonistici e nel 2022 avremo la sua squadra rappresentata in Moto2 e in MotoGP. Si diceva di Marquez. Ebbene, lo spagnolo ha sottolineato in alcune dichiarazioni riportate da Motorsport-total questo aspetto: “Quello ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022), una rivalità che rimarrà tale. Il ‘Dottore’ ha salutato tutti al termine del GP di Valencia del 2021. E’ stato quello sul tracciato Ricardo Tormo l’ultimo atto di un lunga carriera durata 26 anni nel Montomondiale, in cui tanti si sono divertiti., al di là dei titoli mondiali, ha avuto il merito di portare il grande pubblico nel Circus delle due-ruote con il suo modo di correre e di intendere le gare. Non è un caso che il pilota di Tavullia sia riuscito a imporre il proprio brand al di fuori degli aspetti meramente agonistici e nel 2022 avremo la sua squadra rappresentata in Moto2 e in. Si diceva di. Ebbene, lo spagnolo ha sottolineato in alcune dichiarazioni riportate da Motorsport-total questo aspetto: “Quello ...

Advertising

VincenzoOrab96 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP, Marquez a Rossi: 'Impossibile imitarlo. Ma la pace tra noi non dipende da me' - Gazzetta_it : #MotoGP, Marquez a Rossi: 'Impossibile imitarlo. Ma la pace tra noi non dipende da me' - automotorinews : ?? Casey #Stoner sulla condizione fisica di Marc #Marquez #MotoGP - sportal_it : MotoGp, Casey Stoner schietto su Marc Marquez: 'Due grandi ostacoli' - rompipallex : Mi si è aperta a caso l'app della MotoGP e dunque qui per ricordare una delle emozioni più belle del mio 2021 perch… -