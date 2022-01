Milan sui social – Il primo gol in rossonero di Marcel Desailly | News (Di domenica 2 gennaio 2022) 28 anni fa, Marcel Deisally segnava la sua prima rete con la maglia rossonera in occasione della partita tra Reggiana e Milan Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 gennaio 2022) 28 anni fa,Deisally segnava la sua prima rete con la maglia rossonera in occasione della partita tra Reggiana e

Advertising

Edo_acmilan89 : @hevalwoland @Milan5819 @FrancescoOrdine Ps al Milan i rigori non li tirava. Quest'anno niente classifiche sui rigori vero? - stefanodesant15 : @evedidannattene @repubblica @Gazzetta_it @rep_roma @repubblica @Gazzetta_it e @CorSport a quando una inchiesta in… - J__kcaj : RT @Maignangioia: @J__kcaj Quindi prima Milan Lab ti ammazza, poi applicano della chirurgia per cambiare le fattezze del cadavere, ti resus… - Maignangioia : @J__kcaj Quindi prima Milan Lab ti ammazza, poi applicano della chirurgia per cambiare le fattezze del cadavere, ti… - sportli26181512 : Compleanno Giacini, gli auguri del Milan: 'Tanti auguri alla nostra bomber'. È il messaggio che il Milan ha dedicat… -