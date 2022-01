“Lo aspettiamo qui”: calciomercato, l’annuncio dell’allenatore (Di domenica 2 gennaio 2022) Manchester United, calciomercato infiammato. Cristiano Ronaldo fa storcere il naso a qualcuno, ma non all’allenatore del Wolverhampton. Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé. L’attaccante portoghese, in forza al Manchester United dopo l’addio alla Juventus, divide l’opinione pubblica. Dopo quattro mesi dal suo arrivo in Premier League, i tifosi non sono contentissimi del suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 gennaio 2022) Manchester United,infiammato. Cristiano Ronaldo fa storcere il naso a qualcuno, ma non all’allenatore del Wolverhampton. Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé. L’attaccante portoghese, in forza al Manchester United dopo l’addio alla Juventus, divide l’opinione pubblica. Dopo quattro mesi dal suo arrivo in Premier League, i tifosi non sono contentissimi del suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

teatrolafenice : ?? Il Concerto di Capodanno lo potrete ascoltare in replica stasera alle 20:00 anche su @Radio3tweet. Noi vi aspetti… - teatrolafenice : ?? Eccoli qui @PrettyYende e @BrianJagde, il soprano e il tenore, che affiancheranno Fabio Luisi in diretta su… - ItalyUpDown : @92Alero @LaStampa si si, portaci la petizione qui al PS di Bergamo, ti aspettiamo fuori - nostrobardo : RT @laura_lavespa: Qui si festeggia perché amico dopo il primo ciclo di chemio comincia a non vedere più doppio e la strada è ancora lunga… - AmazonHelp : @RobRiva_SOA Capisco, ci spiace. Da Twitter non abbiamo la possibilità di verificare il tutto. Raggiungici da qui:… -