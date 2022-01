La Omicron è meno grave delle altre varianti ma va fermata. Locatelli: “Siamo in una fase di crescita pressoché esponenziale dei contagi” (Di domenica 2 gennaio 2022) “Servirebbe la sfera di cristallo”. Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e primario del Bambin Gesù, Franco Locatelli, rispondendo a una domanda sulle previsioni relative alla pandemia per il 2022. “Siamo in una fase di crescita pressoché esponenziale dei contagi – ha detto Locatelli a Repubblica -, L’incidenza settimanale per 100mila abitanti è più che raddoppiata in 7 giorni, passando da 350 a 783. Se è vero che il 20 dicembre l’Istituto Superiore di Sanità stimava Omicron al 21%, oggi Siamo su valori superiori sia per la maggiore contagiosità che per l’incubazione più breve”. “Non sposerei assolutamente l’idea di lasciar correre il virus – prosegue Locatelli -. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 2 gennaio 2022) “Servirebbe la sfera di cristallo”. Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e primario del Bambin Gesù, Franco, rispondendo a una domanda sulle previsioni relative alla pandemia per il 2022. “in unadidei– ha dettoa Repubblica -, L’incidenza settimanale per 100mila abitanti è più che raddoppiata in 7 giorni, passando da 350 a 783. Se è vero che il 20 dicembre l’Istituto Superiore di Sanità stimavaal 21%, oggisu valori superiori sia per la maggioreosità che per l’incubazione più breve”. “Non sposerei assolutamente l’idea di lasciar correre il virus – prosegue-. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, sei studi confermano: Omicron colpisce la gola, è meno letale #Omicron - HuffPostItalia : 'Omicron meno grave perché colpisce più la gola che i polmoni': lo dicono sei studi - CottarelliCPI : Nonostante l'ondata di contagi, resto abbastanza ottimista. Omicron sembra meno pericolosa. I vaccinati con 3 dosi… - Veruska89835965 : Dunque : Omicron è molto meno carica a livello virale,ma i tempi sono maturi per l'obbligo 'vaccinale'. Non fa una piega. ???????????????????????? - StefanoSabati17 : RT @valy_s: #Omicron colpisce la gola e non i polmoni ed è per questo più trasmissibile ma MENO letale. 6 studi internazionali analizzati d… -