Juventus, rivoluzione in arrivo: una bufera si abbatte sui bianconeri (Di domenica 2 gennaio 2022) La Juventus potrebbe andare incontro ad una rivoluzione; il prossimo anno, infatti, i bianconeri rischiano di perdere pezzi importanti. Juventus (Getty Images)La Serie A è pronta a ripartire e la Juventus, il sei gennaio, aprirà il 2022 ospitando il Napoli; un match da non sbagliare perché i bianconeri, vincendo, hanno la possibilità di avvicinare ulteriormente il terzo posto, distante cinque punti. Allegri, in vista della super sfida, sorride a metà; se Arthur e Pinsoglio, risultati positivi, con ogni probabilità non saranno disponibili, il tecnico può contare sui recuperi di Chiellini, Chiesa e Dybala. Elementi fondamentali per riprendere la corsa verso, almeno, una qualificazione alla prossima Champions League. Gennaio è anche il mese del mercato e la Juventus vuole ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 2 gennaio 2022) Lapotrebbe andare incontro ad una; il prossimo anno, infatti, irischiano di perdere pezzi importanti.(Getty Images)La Serie A è pronta a ripartire e la, il sei gennaio, aprirà il 2022 ospitando il Napoli; un match da non sbagliare perché i, vincendo, hanno la possibilità di avvicinare ulteriormente il terzo posto, distante cinque punti. Allegri, in vista della super sfida, sorride a metà; se Arthur e Pinsoglio, risultati positivi, con ogni probabilità non saranno disponibili, il tecnico può contare sui recuperi di Chiellini, Chiesa e Dybala. Elementi fondamentali per riprendere la corsa verso, almeno, una qualificazione alla prossima Champions League. Gennaio è anche il mese del mercato e lavuole ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rivoluzione Calciomercato, la Juve deve rifarsi l'attacco: contatti col Psg per Icardi, ma resta il sogno Vlahovic A rischio rivoluzione c'è soprattutto la Juventus che può perdere il suo centravanti titolare, Alvaro Morata ha già detto sì alla corte del Barcellona ("Lui è un'ipotesi", ha provato a dribblare il ...

Superlega, Financial Times: progetto di Juventus, Real Madrid e Barcellona continua anche nel 2022 Secondo l'autorevole giornale economico, il progetto di Juventus, Real Madrid e Barcellona, che lo scorso anno stava portando a una clamorosa rivoluzione nel mondo del calcio poi fermata sul nascere, ...

Juve-Icardi, svelate le cifre, avete sentito? Icardi, Juve, PSG. Prima però è necessario trovare la quadra col PSG: Leonardo vorrebbe cedere Icardi a titolo definitivo e ad una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni. Le cifre. Mauro Icardi e Juve ...

