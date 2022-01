Francesco Forte: Dal Mas, 'attuale sua battaglia contro fiscalità immobiliare' (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Con la morte di Francesco Forte l'Italia perde un raffinato economista, un grande accademico e un uomo delle istituzioni. Successore di Luigi Einaudi alla cattedra di Scienza delle Finanze a Torino, Forte seppe conciliare l'attività accademica con quella politica: di formazione socialista fu stretto collaboratore di Bettino Craxi e ministro in entrambi i suoi governi". Lo ricorda il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas. "Tra i suoi campi di intervento -prosegue- giusto ricordare la sua instancabile azione critica verso i provvedimenti mirati a inasprire la fiscalità immobiliare. Misure che, sosteneva senza sosta Forte, avrebbero colpito quel ceto medio, preponderante nel Paese, che aveva investito i risparmi di una vita nella casa. Una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Con la morte dil'Italia perde un raffinato economista, un grande accademico e un uomo delle istituzioni. Successore di Luigi Einaudi alla cattedra di Scienza delle Finanze a Torino,seppe conciliare l'attività accademica con quella politica: di formazione socialista fu stretto collaboratore di Bettino Craxi e ministro in entrambi i suoi governi". Lo ricorda il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas. "Tra i suoi campi di intervento -prosegue- giusto ricordare la sua instancabile azione critica verso i provvedimenti mirati a inasprire la. Misure che, sosteneva senza sosta, avrebbero colpito quel ceto medio, preponderante nel Paese, che aveva investito i risparmi di una vita nella casa. Una ...

CarloStagnaro : Addio a Francesco Forte: raramente ho conosciuto una persona altrettanto eclettica, curiosa e intellettualmente viv… - fleinaudi : È arrivata in questo momento una notizia che ci addolora profondamente. È morto Francesco #Forte Da sempre vicino… - ricpuglisi : Consiglio a tutti la lettura di 'A onor del vero', l'autobiografia scritta da Francesco Forte - ricpuglisi : Al telefono oppure di persona Francesco Forte era un fiume in piena. A volte lo interrompevo per dire la mia, anz… - mrcllznn : RT @ricpuglisi: Questo articolo non lo conoscevo: James Buchanan e Francesco Forte sulla valutazione dei servizi pubblici, JPE 1961 https:/… -