Covid | da domani 11 Regioni in giallo | anche Lazio | Lombardia | Piemonte e Sicilia Le nuove regole

Oltre un milione di italiani è positivo al, con la pressione ospedaliera che cresce di giorno in giorno e che porterà, da, nove regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano a colorarsi di giallo. Numeri mai registrati da ...Leggi ancheItalia e variante Omicron, altre 4 Regioni in zona gialla daVariante Omicron, Silvestri: "Virus 2022 meno pericoloso, ora misure utili" Vaccino, Iss: efficacia contro ...Il Covid torna al centro del dibattito anche a Trigoria. La Roma tira le somme dopo il Natale e si accorge di dover prendere di petto più di una situazione legata direttamente alla ...Oltre un milione di italiani è positivo al Covid, con la pressione ospedaliera che cresce di giorno in giorno e che porterà, da domani, nove regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano a ...