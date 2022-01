Ciro Ferrara duro sul caso Insigne | “Non deve farlo nessuno”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 2 gennaio 2022) L’ex difensore di Napoli e Juventusha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport sul “” relativo a Lorenzo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Conosco Lorenzo quando era un ragazzino, l’ho allenato nell’Under 21, so quanto sia una persona seria. E so che, qualsiasi cosa accada, darà tutto quello che ha in questi prossimi cinque mesi. Potrà sbagliare una partita, anche due, ma rientrerà nell’ordine naturale delle cose”. NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Lorenzoof SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)“Riportiamo le questioni nella loro giusta dimensione: c’è una società che, legittimamente, ...