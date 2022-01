Calciomercato Roma | bloccata la cessione di Calafiori | il motivo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 gennaio 2022)ladial Cagliari: i rossoblù potrebbero non avere l’esterno classe 2002 a breve Riccardopotrebbe non essere a disposizione del Cagliari in occasione del prossimo incontro. Ladel terzino classe 2002 è statadalla, nonostante i club abbiano già raggiunto un accordo, per mancanza di alternative sulla fascia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, prima di dare il via libera la società giallorossa vorrebbe conoscere i tempi di recupero di Leonardo Spinazzola e attendere l’arrivo di Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal. L'articolo proviene da Calcio News 24.