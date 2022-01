Bologna | prove di rinnovo per Skorupski | i dettagli

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ilvuole blindare il portiere, pronta l’offerta per ildel polacco Ilsta pensando di far rinnovare il contratto al portiere. Diventato ormai imprescindibile nello scacchiere di mister Mihajlovic, la proposta da parte della società è doverosa. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2023, ma i felsinei sarebbero pronti ad arrivare ad un’offerta fino al 2025 per trattenere l’estremo difensore. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

