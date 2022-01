Basket femminile | Serie A1 2022 | Costa Masnaga espugna Broni | Venezia batte Moncalieri

(Di domenica 2 gennaio 2022) Si sono disputati oggi gli unici due match non rinviati per Covid del weekend e si sono giocate. Due sfide importanti soprattutto in chiave salvezza e per rilanciare i sogni playoff. Ecco com’è andata. Sospinta dalle sorelle Villa, da Spreafico e da Vaughn,vince il derby lombardo conimponendosi 68-61. Si vive sul filo dell’equilibrio l’avvio del derby lombardo, con le due formazioni che si alternano al comando e l’ex Spreafico a dettare i ritmi per le ospiti. Due triple di Krivacevic e Galbiati a metà primo quarto danno il primo strappo, conche va sul +6, marisponde con un gioco da tre punti di Jablonowski e poi con ...

In totale collaborazione con NewAbc Ponente viene svolta l' Under 17 dove nel maschile sono ... nelle ragazze del 2005 - 07 - 07 ad ora si viaggiano con sole vittorie in un ...L'Europeo maschile si disputerà in Germania, Repubblica Ceca, Georgia e Italia dal 2 al 19 settembre, il campionato Mondialea Sidney dal 22 settembre al 3 ottobre. Beach volley ...Si sono disputati oggi gli unici due match non rinviati per Covid del weekend e in campo sono scese Broni-Costa Masnaga e Venezia-Moncalieri. Due sfide importanti soprattutto in chiave salvezza e per ...Dopo due rinvii consecutivi per parte a causa dei contagi covid, l’ Akronos Libertas Moncalieri e l’Umana Reyer Venezia tornano oggi, domenica 2 gennaio, sul parquet del Taliercio per l’ultima giornat ...