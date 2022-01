Barbara Floridia | non si può pensare di discriminare i bambini | prevedendo per alcuni la dad e per altri la frequenza in presenza

(Di domenica 2 gennaio 2022) A tutto c’è un limite! Soprattutto quando di mezzo ci sono i più piccoli. Ne è convinta la sottosegretaria all’Istruzione,. Secondo l’esponente del Governo Draghi “non si puòdiperla dad e perlain”. Per la“si continui ad investire risorse per la sicurezza, anzi si aumentino le risorse per la scuola, e si migliori il protocollo affinché sia più efficace. Ma le scuole devono restare aperte!”.

