Autosorveglianza sanitaria, cos'è e come si osserva (Di domenica 2 gennaio 2022) nel caso in cui si entra in contatto con un positivo considerato contatto stretto A partire da ieri, primo gennaio, sono entrate in vigore le nuove regole per le quarantene. La novità riguarda i vaccinati con tre dosi, che se entrati in contatto stretto con un positivo, asintomatici o sono guarite da non più di 4 mesi, possono uscire, ma devono sottoporsi all'Autosorveglianza sanitaria. L'Autosorveglianza sanitaria è comunque regolamentata da chiare regole: bisogna indossare obbligatoriamente la mascherina Ffp2 per dieci giorni dall'ultima esposizione al positivo al Covid-19; effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno dopo l'ultimo contatto con il contagiato; il periodo di Autosorveglianza dura cinque giorni. Per i sintomatici, invece: dovranno effettuare il test antigenico ...

