Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 1 gennaio 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 1 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show Roberto Bolle – Danza con me ha totalizzato 3579 spettatori (share 18.2%); su Canale5 il film Un Natale al Sud ha avuto 2466 spettatori (share 11.8%). Su Italia1 il film Mamma ho perso l'aereo ha ottenuto 2093 spettatori (9.7%); su Rai2 l'episodio della serie tv S.W.A.T. hanno intrattenuto 1026 spettatori (4.6%); su Rai3 il film C'era una volta in America ha portato a casa 1338 spettatori (7.2%); su Rete4 il film Vi presento Joe Black ha portato a casa 866 spettatori (4.8%); su La7 il film Miss Potter ne ha avuti 316 (1.5%).

