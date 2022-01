Watford-Tottenham in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Premier League 2021/2022 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutto pronto per Watford-Tottenham, sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Premier League 2021/2022. Il Watford di Claudio Ranieri è reduce da cinque sconfitte consecutive e spera di tornare al successo sul campo di casa. Dall’altra parte ci saranno però gli Spurs di Antonio Conte, che arriva dal pareggio in casa del Southampton e una striscia aperta di sette risultati utili. Fischio d’inizio fissato per le ore 16.00 di sabato 1 gennaio. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canali 201 e 239 del satellite, 472 e 482 digitale terrestre), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Tutto pronto per, sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di. Ildi Claudio Ranieri è reduce da cinque sconfitte consecutive e spera di tornare al successo sul campo di casa. Dall’altra parte ci saranno però gli Spurs di Antonio Conte, che arriva dal pareggio in casa del Southampton e una striscia aperta di sette risultati utili. Fischio d’inizio fissato per le ore 16.00 di sabato 1 gennaio. La partita sarà visibile insu Sky Sport Uno (canali 201 e 239 del satellite, 472 e 482 digitale terrestre), oltre che insu Sky Go e Now Tv. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Watford-#Tottenham oggi in tv: ecco l'orario e come vedere la sfida di #PremierLeague - G1NGERETTI : 2022 anno adatto per curare la ludopatia e non guardare le quote di Juve vincente con Napoli, Tottenham con Watford… - infoitsport : Watford-Tottenham, l’unica vittoria degli Hornets a Vicarage Road contro gli Spurs - CalcioPillole : #WatfordTottenham, l'unica vittoria degli Hornets a Vicarage Road contro gli Spurs - CorriereQ : Il Tottenham parte favorito sul campo del Watford -