Roma | botti di Capodanno | bimbo di 10 anni colpito agli occhi da un petardo Altri 6 feriti

Advertising

gualtierieurope : Ho firmato l’ordinanza che vieta i botti di #Capodanno a #Roma. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattu… - enpaonlus : Capodanno 2022, botti vietati a Roma: Gualtieri firma l'ordinanza - Roma : ?? A #Capodanno vietati #botti, fuochi d'artificio e petardi. Il divieto sarà in vigore dalle 00:01 del 31 dicembre… - tempoweb : #Roma si è persa i botti! La nebbia di #Capodanno ha fatto sparire i fuochi d'artificio VIDEO #1gennaio #buonanno… - CaldeLasagne : RT @Imbohemien: Comunque ieri sera mistico qui a roma perché con i botti e la nebbia appena aprivi la finestra sembrava di stare a baghdad -

Ultime Notizie dalla rete : Roma botti

... in molte città italiane il nuovo anno è stato accolto con fuochi d'artificio e lancio di, ... A, invece, sono stati lanciati dei petardi sui passeggeri della Metro B e sui passanti all'...Nella notte, a, un bambino di 10 anni, a seguito dell'esplosione di un petardo, ha riportato un trauma ... Oltre al bimbo di 10 anni ci sono stati altri sei feriti nella capitale per idi ...E' possibile non pagare multe Ztl 2022? Secondo quanto recentemente stabilito, è possibile non pagare le multe Ztl per vizi dell'indicazione delle zone a traffico limitato. Se le telecamere sono, infa ...In Campania sono 14 i feriti. A Napoli un uomo è stato colpito da una pallottola vagante. A Taranto un 40enne ha perso una mano. In Val di Susa incendiato un bosco dai No Tav. A Roma chiusa l'area ...