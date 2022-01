"Roba da repubblica delle banane". Montanari, delirio rosso su Mattarella. Umiliato così dal Quirinale: "È una…" (Di sabato 1 gennaio 2022) Come prendere gli schiaffi dal Quirinale a Capodanno, insegna il magnifico rettore Tomaso Montanari. Davvero clamorosa la gaffe dello storico dell'arte, che su Twitter ha ironizzato su alcuni alberi dei giardini del Quirinale che erano visibili alle spalle di Sergio Mattarella durante il discorso di fine anno. L'ultimo tenuto dall'attuale presidente della repubblica, giunto ormai alla conclusione del suo settennato, che non verrà di certo dimenticato visto che gli ultimi due anni sono stanti caratterizzati dalla pandemia di Covid. “La prevalenza della palma nell'iconografia presidenziale. Il ritorno del rimosso: la repubblica delle banane che siamo…” è stato il tweet di Montanari che non è affatto passato inosservato anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Come prendere gli schiaffi dala Capodanno, insegna il magnifico rettore Tomaso. Davvero clamorosa la gaffe dello storico dell'arte, che su Twitter ha ironizzato su alcuni alberi dei giardini delche erano visibili alle spalle di Sergiodurante il discorso di fine anno. L'ultimo tenuto dall'attuale presidente della, giunto ormai alla conclusione del suo settennato, che non verrà di certo dimenticato visto che gli ultimi due anni sono stanti caratterizzati dalla pandemia di Covid. “La prevalenza della palma nell'iconografia presidenziale. Il ritorno del rimosso: lache siamo…” è stato il tweet diche non è affatto passato inosservato anche ...

