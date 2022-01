Papa Francesco: “Basta violenza, ferire una donna è oltraggiare Dio”. L’omelia di Bergoglio a San Pietro (Di sabato 1 gennaio 2022) “Quanta violenza c’è nei confronti delle donne! Basta! ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità”. È il forte appello che Papa Francesco ha rivolto nelL’omelia della messa della solennità di Maria Santissima Madre Dio, che la Chiesa cattolica celebra il primo giorno dell’anno, presieduta nella Basilica Vaticana. Bergoglio ha spiegato che lo “sguardo inclusivo, che supera le tensioni custodendo e meditando nel cuore, è lo sguardo delle madri. È lo sguardo con il quale tante madri abbracciano le situazioni dei figli. È uno sguardo concreto, che non si fa prendere dallo sconforto, che non si paralizza davanti ai problemi, ma li colloca in un orizzonte più ampio”. “Vengono in mente – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) “Quantac’è nei confronti delle donne!unaDio, che da unaha preso l’umanità”. È il forte appello cheha rivolto neldella messa della solennità di Maria Santissima Madre Dio, che la Chiesa cattolica celebra il primo giorno dell’anno, presieduta nella Basilica Vaticana.ha spiegato che lo “sguardo inclusivo, che supera le tensioni custodendo e meditando nel cuore, è lo sguardo delle madri. È lo sguardo con il quale tante madri abbracciano le situazioni dei figli. È uno sguardo concreto, che non si fa prendere dallo sconforto, che non si paralizza davanti ai problemi, ma li colloca in un orizzonte più ampio”. “Vengono in mente – ha ...

