Palermo, Baldini e la difesa da reinventare: giocatori chiave e soluzioni nel reparto (Di sabato 1 gennaio 2022) Il nuovo allenatore del Palermo, Silvio Baldini, avrà a disposizione la sosta invernale per valutare possibili soluzioni ed interpreti schierabili nel pacchetto difensivo rosanero Leggi su mediagol (Di sabato 1 gennaio 2022) Il nuovo allenatore del, Silvio, avrà a disposizione la sosta invernale per valutare possibilied interpreti schierabili nel pacchetto difensivo rosanero

Advertising

Mediagol : Palermo, la grande chance di Massolo: sostituire Pelagotti e far riflettere Baldini - ILOVEPACALCIO : Palermo cambia portiere. Con Baldini gerarchia azzerata - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Palermo, Baldini vede l’ACR Messina: ultimo giorno di vacanze. Valente e Marconi… - Mediagol : Palermo a secco da 273': Baldini studia come rilanciare i bomber rosanero - ILOVEPACALCIO : Palermo a secco, non segna da 273': Baldini studia come rilanciare i bomber rosanero - Ilovepalermocalcio -