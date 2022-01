LIVE Dakar 2022, risultati prologo in DIRETTA: Sanders e Al-Attiyah trionfano. Danilo Petrucci negativo e 23° (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE MOTO: VITTORIA DI Sanders, Danilo Petrucci 23° LA CRONACA DELLE AUTO: VITTORIA DI AL-Attiyah, CARLOS SAINZ 2°, LOEB 5° LA CRONACA DEI QUAD LA CLASSIFICA DELLE MOTO LA CLASSIFICA DELLE AUTO 12.20 Seth Quintero ha appena vinto la speciale d’apertura nella categoria dei prototipi leggeri. L’americano ha battuto Andreas Mikkelsen di tre secondi, con ‘Chaleco’ terzo nella tappa. Il rookie della Dakar Guillaume De Mevius è arrivato quarto, davanti a Sebastian Eriksson e Cristina Gutiérrez. 11.50 Gli SSV entrano in scena: dopo i prototipi leggeri, ora è il turno degli SSV di iniziare la Dakar. Austin Jones, che ha vinto due tappe lo scorso anno, ha dato il via alla gara davanti ad Aron Dom?a?a e ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE MOTO: VITTORIA DI23° LA CRONACA DELLE AUTO: VITTORIA DI AL-, CARLOS SAINZ 2°, LOEB 5° LA CRONACA DEI QUAD LA CLASSIFICA DELLE MOTO LA CLASSIFICA DELLE AUTO 12.20 Seth Quintero ha appena vinto la speciale d’apertura nella categoria dei prototipi leggeri. L’americano ha battuto Andreas Mikkelsen di tre secondi, con ‘Chaleco’ terzo nella tappa. Il rookie dellaGuillaume De Mevius è arrivato quarto, davanti a Sebastian Eriksson e Cristina Gutiérrez. 11.50 Gli SSV entrano in scena: dopo i prototipi leggeri, ora è il turno degli SSV di iniziare la. Austin Jones, che ha vinto due tappe lo scorso anno, ha dato il via alla gara davanti ad Aron Dom?a?a e ...

