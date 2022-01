“Figli costretti a disertare la scuola per pregare”: arrestate 5 donne a Bolzano, fanno parte della chiesa-setta dei Nuovi Cristiani (Di sabato 1 gennaio 2022) “Se hai problemi coniugali o domande sull’educazione dei Figli, siamo sempre pronti per discussioni e consigli utili”. L’annuncio compare sul sito ufficiale dei Nuovi Cristiani (“Neu Christen”) la chiesa-setta fondata da un’ex guardia svizzera, espressione del tradizionalismo cattolico, che si contrappone alla chiesa di Roma, o meglio all’interpretazione del magistero di Papa Francesco. Nikolaus Andres Schneider, che ha 84 anni e si fa chiamare il “vescovo spada” ne è l’ispiratore e propugna un cattolicesimo libero dal modernismo, un ritorno alle tradizioni, con ricostruzioni teologico-politiche che rimandano a complotti planetari di cui, passando per la gestione della pandemia, sarebbe protagonista anche il Vaticano. È fino a “Neu Christen” che conduce l’inchiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) “Se hai problemi coniugali o domande sull’educazione dei, siamo sempre pronti per discussioni e consigli utili”. L’annuncio compare sul sito ufficiale dei(“Neu Christen”) lafondata da un’ex guardia svizzera, espressione del tradizionalismo cattolico, che si contrappone alladi Roma, o meglio all’interpretazione del magistero di Papa Francesco. Nikolaus Andres Schneider, che ha 84 anni e si fa chiamare il “vescovo spada” ne è l’ispiratore e propugna un cattolicesimo libero dal modernismo, un ritorno alle tradizioni, con ricostruzioni teologico-politiche che rimandano a complotti planetari di cui, passando per la gestionepandemia, sarebbe protagonista anche il Vaticano. È fino a “Neu Christen” che conduce l’inchiesta ...

