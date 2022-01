Federica Panicucci, l’anno inizia in maniera disastrosa: annuncio shock (Di sabato 1 gennaio 2022) Risveglio amarissimo per lo storico volto di Canale 5, Federica Panicucci che inizia il nuovo anno nel peggiore dei modi: dati assurdi La conduttrice Federica Panicucci (screenshot Mediaset Infinity)Come accaduto in precedenza, con l’eccezione dell’anno scorso a causa del Covid, anche nella serata di ieri la Mediaset e la Rai si sono sfidate in occasione del Capodanno. Per quanto riguarda Rai 1, la rete ha deciso di affidare la conduzione dell’anno che Verrà ad Amadeus, in vista anche del prossimo Festival di Sanremo. Su Canale 5 è andato invece in scena il Capodanno in Musica con Federica Panicucci. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ludovico Tersigni, sta precipitando tutto: notizia appena arrivata Una sfida ed una importante ... Leggi su specialmag (Di sabato 1 gennaio 2022) Risveglio amarissimo per lo storico volto di Canale 5,cheil nuovo anno nel peggiore dei modi: dati assurdi La conduttrice(screenshot Mediaset Infinity)Come accaduto in precedenza, con l’eccezione delscorso a causa del Covid, anche nella serata di ieri la Mediaset e la Rai si sono sfidate in occasione del Capodanno. Per quanto riguarda Rai 1, la rete ha deciso di affidare la conduzione delche Verrà ad Amadeus, in vista anche del prossimo Festival di Sanremo. Su Canale 5 è andato invece in scena il Capodanno in Musica con. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ludovico Tersigni, sta precipitando tutto: notizia appena arrivata Una sfida ed una importante ...

Advertising

Saimon194 : RT @8antonio8989: #capodannoinmusica è il Sanremo di Federica Panicucci - 8antonio8989 : #capodannoinmusica è il Sanremo di Federica Panicucci - No_nomiecognomi : @fortunatomirko1 @GiusCandela @fede_panicucci Bravissima, la Panicucci!! Ha fatto molto meglio dello scorso anno me… - Tele_Visionaro : RT @Cinguetterai: ??#LAnnoCheVerrà di Amadeus si conferma anche quest’anno leader assoluto in tv e sui social. Il veglione di Rai 1 fa il bo… - No_nomiecognomi : @e_inveceno_ @MikyS03 Per forza! La gente comincia a essere stufa di Amadeus!! Non è un buon segno nemmeno per il p… -