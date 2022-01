Dal Napoli | “Malcuit e Petagna in isolamento domiciliare a causa di un contatto con persone positive al Covid-19”

(Di sabato 1 gennaio 2022) Brutte notizie per ilnel giorno di Capodanno, con Luciano Spalletti che dovrà fare a meno nei prossimi giorni di altri due calciatori per problemi relativi al-19. Non si tratta di una positività, ma Kévined Andreasono stati posti in quarantena adi unconal-19. 16th September 2021 King Power, Leicester, England UEFA Europa League Football, Leicester City versusKevinofPUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12323058 GrahamxWilson Di seguito il comunicato del club: “Si comunica che i calciatorisono stati posti in quarantena ...

Andrea Petagna e Kevin Malcuit sono in isolamento domiciliare. I due calciatori del Napoli sono stati entrambi a contatto con persone positive al Covid-19. In attesa del tampone m ...