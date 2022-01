Dal Lazio alla Lombardia | l’inizio anno parte col piede sbagliato Da lunedì vanno in giallo assieme a Piemonte e Sicilia E l’Istituto superiore della sanità rileva come l’incidenza in sette giorni è raddoppiata

(Di sabato 1 gennaio 2022) Omicron spaventa l’Italia.settimanale a livello nazionale continua ad aumentare rapidamente: 783 per 100 mila abitanti (nel periodo compreso tra il 24 e il 30 dicembre) rispetto a 351 per 100 mila abitanti (dal 17 al 23 dicembre). Sono i dati riportati daldi, guidato da Roberto Speranza, nel suo bollettino settimanale. Dati preoccupanti tanto che daquattro regioni è già certo che passerin. Nel periodo 7 dicembre – 20 dicembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,13 – 1,22), leggermente in aumento rispettosettimana precedente ed ancora al di soprasoglia epidemica. É stabile, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di ...

Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia da lunedì 3 gennaio passano in zona gialla. In arrivo l'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Le quattro regioni si ...