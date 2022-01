Consigli per il weekend: le mostre per iniziare il 2022 (Di sabato 1 gennaio 2022) Cao Fei – Supernova Dove: MAXXI, Roma Quando: dal 16 dicembre 2021 all’8 maggio 2022 Cos’è una supernova? Un’esplosione stellare che sprigiona una strabiliante quantità di energia. Il lungometraggio di Cao Fei riflette il collasso verso il quale l’umanità, nella sua irrefrenabile sete di progresso, sta andando incontro. Eppure l’artista non lascia l’amaro in bocca, dà sfogo all’immaginazione senza condanne, avviando un’esplorazione di un futuro distopico ove sono i rapporti umani a sgretolarsi, ferirsi, perdere quota sotto i colpi soffocanti di Idea e Ambizione. Così un informatico cinese finisce per sacrificare il figlio e imprigionarlo, senza volerlo, nella dimensione del Metaverso. Le scene sono ambientate nel quartiere di Hongxia dove, all’interno di un cinema dismesso, Cao Fei ha instaurato il proprio studio. Con l’opera Eternal Wave, indossando dei visori VR il ... Leggi su tpi (Di sabato 1 gennaio 2022) Cao Fei – Supernova Dove: MAXXI, Roma Quando: dal 16 dicembre 2021 all’8 maggioCos’è una supernova? Un’esplosione stellare che sprigiona una strabiliante quantità di energia. Il lungometraggio di Cao Fei riflette il collasso verso il quale l’umanità, nella sua irrefrenabile sete di progresso, sta andando incontro. Eppure l’artista non lascia l’amaro in bocca, dà sfogo all’immaginazione senza condanne, avviando un’esplorazione di un futuro distopico ove sono i rapporti umani a sgretolarsi, ferirsi, perdere quota sotto i colpi soffocanti di Idea e Ambizione. Così un informatico cinese finisce per sacrificare il figlio e imprigionarlo, senza volerlo, nella dimensione del Metaverso. Le scene sono ambientate nel quartiere di Hongxia dove, all’interno di un cinema dismesso, Cao Fei ha instaurato il proprio studio. Con l’opera Eternal Wave, indossando dei visori VR il ...

