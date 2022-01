Bomba migratoria in arrivo dall’Africa: due milioni di sfollati vittime della guerra in Etiopia (Di sabato 1 gennaio 2022) Migranti, dall’Africa in arrivo una nuova minaccia. Lo sottolineano fonti dell’Ue, secondo le quali la guerra in Etiopia ha già provocato lo sfollamento di 2 milioni di etiopi dal Tigrè, migliaia dei quali si sono rifugiati in Sudan. E di lì intendono andare in Libia per poi fare rotta verso il nostro Paese. E’ stato Libero ad interessarsi della questione due giorni fa. “Il Sudan – ha scritto Libero – vuole riconoscimenti politici ed aiuti economici ma per il momento si parla di trattenere o lasciar passare una piccola parte dei rifugiati che potrebbe arrivare da un’area che conta qualcosa come 200 milioni di abitanti, con sacche di povertà estreme ed estese”. “Ufficialmente – prosegue il quotidiano – la guerra nel Tigrè è iniziata come risposta del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 gennaio 2022) Migranti,inuna nuova minaccia. Lo sottolineano fonti dell’Ue, secondo le quali lainha già provocato lo sfollamento di 2di etiopi dal Tigrè, migliaia dei quali si sono rifugiati in Sudan. E di lì intendono andare in Libia per poi fare rotta verso il nostro Paese. E’ stato Libero ad interessarsiquestione due giorni fa. “Il Sudan – ha scritto Libero – vuole riconoscimenti politici ed aiuti economici ma per il momento si parla di trattenere o lasciar passare una piccola parte dei rifugiati che potrebbe arrivare da un’area che conta qualcosa come 200di abitanti, con sacche di povertà estreme ed estese”. “Ufficialmente – prosegue il quotidiano – lanel Tigrè è iniziata come risposta del ...

Advertising

marcoranieri72 : RT @SecolodItalia1: Bomba migratoria in arrivo dall’Africa: due milioni di sfollati vittime della guerra in Etiopia - SecolodItalia1 : Bomba migratoria in arrivo dall’Africa: due milioni di sfollati vittime della guerra in Etiopia… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba migratoria La Bielorussia ridurrà la propria presenza diplomatica nell'UE Inoltre, Minsk continua a ribadire che sarebbe stata l'UE a "inventare" la crisi migratoria. Il ... il capo di Stato di Minsk, Alexander Lukashenko, servendosi del pretesto di una presunta bomba a ...

I migranti al confine portati dai social ...bielorussa hanno intercettato la rotta del volo civile e - con la scusa di un allarme bomba - hanno ... Luka?enko, dal canto suo, ha risposto aprendo una rotta migratoria verso Polonia e Lituania e non ...

Bomba migratoria in arrivo dall'Africa: due milioni di sfollati vittime della guerra in Etiopia Il Secolo d'Italia Sudan: nuova bomba migratoria per l’Europa Pur privo di confini terrestri o marittimi con paesi dell’Unione Europea, il Sudan potrebbe presto diventare una nuova fonte di flussi migratori diretti verso il Vecchio Continente. All’inizio di dice ...

Inoltre, Minsk continua a ribadire che sarebbe stata l'UE a "inventare" la crisi. Il ... il capo di Stato di Minsk, Alexander Lukashenko, servendosi del pretesto di una presuntaa ......bielorussa hanno intercettato la rotta del volo civile e - con la scusa di un allarme- hanno ... Luka?enko, dal canto suo, ha risposto aprendo una rottaverso Polonia e Lituania e non ...Pur privo di confini terrestri o marittimi con paesi dell’Unione Europea, il Sudan potrebbe presto diventare una nuova fonte di flussi migratori diretti verso il Vecchio Continente. All’inizio di dice ...