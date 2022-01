-Atalanta-Torino | formazioni e dove vederla

(Di sabato 1 gennaio 2022) Giovedì 6 Gennaio 2022 nello Stadio Gewiss alle ore 16:30 si disputerà la partita -di Serie A. I padroni di casa hanno vinto con Venezia, Napoli e Verona. Infine hanno perso con la Roma e pareggiato con il Genoa. Gli ospiti hanno pareggiato con Empoli e Cagliari, e hanno vinto con Bologna e Verona. Infine hanno perso contro l’Inter. Si torna quindi in campo nell’anno nuovo dopo la sosta natalizia ed entrambe devono riscattare un risultato non positivo per i rispettivi obiettivi ottenuto nell’ultimo turno del girone di andata. Gli uomini di Gasperini dovranno ritrovare lo smalto che hanno perso da tempo. Sassuolo-Genoa:: probabili...

Niente allenamento oggi per il Torino, che effettuerà la sua prima seduta del 2022 nella giornata di domani. Ivan Juric ha infatti concesso ai granata un giorno di pausa per il ...