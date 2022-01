Agguato di Capodanno a Napoli: ucciso Salvatore Capone, scorta armata dei boss (Di sabato 1 gennaio 2022) Napoli, 1 gennaio 2022 " Primo Agguato dell'anno a Fuorigrotta, dove alle prime luci dell'alba è stato ucciso il 42enne Salvatore Capone , scorta armata dei boss del rione Lauro. Dopo la scia di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022), 1 gennaio 2022 " Primodell'anno a Fuorigrotta, dove alle prime luci dell'alba è statoil 42ennedeidel rione Lauro. Dopo la scia di ...

