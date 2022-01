A condurre assieme alla star del balletto Serena Rossi e Lillo

Leggi su iodonna

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ormai è diventato un appuntamento fisso di inizio anno. Roberto Bolle e il suo show Danza con me ritorna per la quinta volta su Rai 1 (stasera 1 gennaio alle 21.25). «Un rito propiziatorio – lo definisce il nostro ballerino di fama mondiale – è un modo per nutrirci di bellezza e di poesia in un periodo ancora buio. È il modo migliore per iniziare il nuovo anno». Lo spettacolo è dedicato a Carla Fracci, che tocca i diversi generi del ballo (dal classico al contemporaneo), diventa più leggero. Ad aiutare Bolle nell'impresa ci sono due attori che di leggerezza se ne intendono:.