Un anno in 278 secondi. Il racconto "a reti unificate" di Sky TG24 e Sky Sport. VIDEO (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un anno in 278 secondi. 365 giorni tra speranza e desiderio di ripresa, grandi traguardi e rivoluzioni. Un anno nel segno dei vaccini, tra tamponi, varianti, green pass, terze dosi e quarantene. Un anno di scelte politiche, tensioni internazionali, stravolgimenti climatici e viaggi verso il futuro. Di parole, tante, ma anche fatti e soprattutto successi, con tante notti e giorni magici che hanno scritto la storia dello Sport azzurro. Un 2021 fortemente simbolico, per la capacità di reazione degli italiani, così come ha perfettamente sintetizzato il Presidente Mattarella, ormai al termine del suo settennato."Quando le condizioni sono difficili riusciamo a esprimere il meglio di noi. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre possibilità. L'opera ricostruttiva sarà il frutto dell'impegno di ...

